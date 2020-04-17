Азиатский инфраструктурный банк выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу с коронавирусом
|13:00 22.05.2020
|Грузия
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделил Грузии кредит более 91 млн евро на нужды, необходимые для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Грузии.
«Документ подписали министр финансов Иване Мачавариани и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константин Лимитовский. Объем бюджетной поддержки составляет 91 340 000 евро и ее целью является избежание угроз, вызванных коронавирусом в Грузии, реагирование на них и усиление национальной системы общественного здравоохранения», - сказано в сообщении.
В Минфине также отмечают, что выделенные деньги являются частью той крупной финансовой помощи, которую в течение года должны оказать Грузии международные финансовые учреждения. Как отметил 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария, республика до конца года в общей сложности получит около 4 млрд долларов в качестве помощи в борьбе с коронавирусом и его последствиями.
По последним данным, в Грузии выявлен 721 случай заражения коронавирусом. Еще трое граждан с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 485 человек выздоровели, на карантине находятся более 3,6 тыс. человек, в стационарах - 316, 12 пациентов умерли.
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