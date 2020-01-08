Україна і МВФ погодили текст нової програми Stand By в розмірі $ 5 мільярдів
|13:20 22.05.2020
|Украина
Найближчими тижнями програму співпраці повинна розглянути Виконавча рада Фонду.
Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили текст нової програми Stand By в розмірі мільярдів, яка розрахована на 18 місяців, про це повідомляє офіційний сайт МВФ, пише ZN,UA.
21 травня завершилося дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України і Фонду.
Голова місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що представники Фонду і українська влада досягли угоди про нову 18-місячну резервну програму Stand by.
За її словами, зазначені кошти направлені на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.
Також у фонді очікують, що Україна відновить проведення важливих структурних реформ, коли криза і пандемія минуть.
Керівництво фонду має затвердити угоду, а найближчими тижнями програму співпраці повинна розглянути Виконавча рада МВФ.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2571-п "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Закон забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам. Зокрема, це допоможе у ситуації з "Приватбанком", який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському.
Ухвалення закону, який також відомий як "анитиколомойский", було умовою Міжнародного валютного фонду для укладення нової угоди з Україною.
За чотири місяці 2020 року Україна виплатила за держборгом близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), за обслуговування - 41,1 млрд грн (94,2% плану).
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