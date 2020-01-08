Україна і МВФ погодили текст нової програми Stand By в розмірі $ 5 мільярдів

13:20 22.05.2020   Украина

Найближчими тижнями програму співпраці повинна розглянути Виконавча рада Фонду.

Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили текст нової програми Stand By в розмірі  мільярдів, яка розрахована на 18 місяців, про це повідомляє офіційний сайт МВФ, пише ZN,UA.

21 травня завершилося дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України і Фонду.

Голова місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що представники Фонду і українська влада досягли угоди про нову 18-місячну резервну програму Stand by.

За її словами, зазначені кошти направлені на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

Також у фонді очікують, що Україна відновить проведення важливих структурних реформ, коли криза і пандемія минуть.

Керівництво фонду має затвердити угоду, а найближчими тижнями програму співпраці повинна розглянути Виконавча рада МВФ.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2571-п "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Закон забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам. Зокрема, це допоможе у ситуації з "Приватбанком", який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському.

Ухвалення закону, який також відомий як "анитиколомойский", було умовою Міжнародного валютного фонду для укладення нової угоди з Україною.

За чотири місяці 2020 року Україна виплатила за держборгом близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), за обслуговування - 41,1 млрд грн (94,2% плану).



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