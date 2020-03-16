21 травня Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу для протидії поширенню COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також термометри з використанням безконтактної технології, дезінфектори та інше медичне обладнання.

"Домовленості про надання згаданої гуманітарної допомоги були досягнуті за результатами телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулося 26 березня 2020 року", - підкреслили в ОП.