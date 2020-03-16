COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
|12:40 22.05.2020
|Азербайджан
21 травня Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу для протидії поширенню COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також термометри з використанням безконтактної технології, дезінфектори та інше медичне обладнання.
"Домовленості про надання згаданої гуманітарної допомоги були досягнуті за результатами телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулося 26 березня 2020 року", - підкреслили в ОП.
Ще на цю тему:
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
14:15 22.01.2018
В Азербайджане будет обсуждаться внесение изменений в закон о трансплантации человеческих органов
В Азербайджане будет обсуждаться внесение изменений в закон о трансплантации человеческих органов
16:25 05.01.2016
В Азербайджане из оборота изъяты сотни лекарств
В Азербайджане из оборота изъяты сотни лекарств