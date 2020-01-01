Українське дунайське пароплавство отримало 180 млн чистого прибутку
|12:20 22.05.2020
|Украина
ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” за результатами у першому кварталі поточного року отримало 180,4 млн грн чистого прибутку.
За аналогічний період минулого року підприємство мало збиток 20,1 млн грн, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
За вказаний період морськими судами пароплавства було перевезено 378,1 тис. тонн вантажів. Таким чином перевищення запланованих показників становило 103,6%. За результатами 2019 року підприємство отримало 8,635 млн грн збитків у порівнянні з 7,228 млн грн прибутку у 2018-му році.
Міністерство інфраструктури України у листопаді 2019-го року призначило виконуючим обов’язки голови правління ПАТ “Українське Дунайське пароплавство” юридичного консультанта компанії “Астерс” Олексія Хомякова. УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю. Флот УДП нараховує близько 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських судів.
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