Представниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що українська сторона не буде брати участь у конференції ООН з Криму, яку організовує Росія, .

Про це пише ZN,UA з посиланням на Крим.Реалії.

За її словами, Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але при цьому продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій.

"Українська сторона не буде брати участь у цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але незважаючи на твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, в тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові", - сказала речник українського МЗС.

Черговий заклик жителів Криму в російську армію був засуджений посольством США як такий, що грубо порушує міжнародне право. В українському Криму окупанти заблокували доступ до українських ЗМІ. Українські політичні в'язні, в тому числі і кримчани, залишаються в російських в'язницях.

ЮНЕСКО провела чергову інформаційну зустріч з питань ситуації у тимчасово окупованому Росією Криму

Окупаційна влада, як і раніше, порушує права людини, ущемляє національні меншини, обмежує свободу преси, піддає небезпеці культурну спадщину і перешкоджає доступу до освіти рідною мовою.