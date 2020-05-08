Постійна рада ОБСЄ на своєму онлайн-засіданні 21 травня розглянула, поруч з триваючою агресією РФ та окупацією Криму, також питання примусової депортації радянським режимом кримських татар і нинішній незаконний призов кримчан на службу в окупаційні російські збройні сили.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (ППУ).

Одним з питань порядку денного Постійної ради вже традиційно є "Триваюча агресія Росії проти України та незаконна окупація Криму". Це питання обговорюється на засіданнях Постради кожного четверга. У своїх виступах делегації України та країн-партнерів привертають увагу до останнього розвитку подій навколо російської агресії та окупації та закликають РФ припинити агресію і сісти за стіл переговорів.

Водночас делегацією України на порядок денний 1268-го засідання Постійної ради у четвер, 21 травня, було винесено окремо питання "Вшанування жертв депортації радянським режимом кримськотатарського народу". Свої заяви за цим пунктом виголосили, окрім місії України, також делегації США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Туреччини, Грузії та ЄС.

Крім того, делегація США в ОБСЄ внесла на порядок денний ще одне питання, присвячене Криму – "Незаконний призов Росією в Криму у порушення норм міжнародного права". Окрім Сполучених Штатів та України, з цього питання також виступили делегації ЄС, Великої Британії, Канади, Норвегії, Грузії та Швейцарії.