В январе-апреле Бердянский порт увеличил грузооборот более чем вдвое

11:00 22.05.2020   Бердянск

Бердянский морской порт в январе-апреле 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза — до 749,2 тыс тонн. 

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла вдвое — до 739,5 тыс. тонн, импортных — в 6,3 раза, до 9,5 тыс. тонн. Переработка каботажных грузов соответствовала показателю прошлого года — 0,2 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась вдвое — до 739,6 тыс тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла в 2,1 раза — до 629,2 тыс тонн, в том числе зерна — на 76,1%, до 522,6 тыс тонн. Перевалка строительных грузов увеличилась на 61% — до 55,7 тыс тонн. Переработка других сыпучих грузов выросла на 82,9% — до 54,7 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов увеличилась в 5,6 раза — до 9,6 тыс тонн.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 14,4% — до 2,074 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,3% (в 2018 году — 1,3%, в 2017 году — 1,8%).



Ще на цю тему:

17:00 22.05.2020
В январе-апреле Измаильский порт сократил грузооборот на 17,8%
19:15 20.05.2020
В январе-апреле Херсонский порт сократил грузооборот на 15,2%
17:00 20.05.2020
В январе-апреле порт «Ольвия» увеличил грузооборот на 89,2%
16:15 20.05.2020
Портовый оператор СТТ из Мариуполя перевалил 376 тыс тонн грузов с начала МГ
12:45 20.05.2020
Николаевский порт в январе-апреле сократил грузооборот на 4%
19:20 18.05.2020
В январе-апреле морпорты Украины увеличили контейнерооборот на 17,2%
17:00 18.05.2020
Николаевский морской порт за 4 месяца сократил перевалку на 4%
16:40 18.05.2020
В январе-апреле порт «Пивденный» увеличил грузооборот на треть
20:15 12.05.2020
Морпорты Украины сократили недельную перевалку зерна на 10%
17:45 06.05.2020
Бердянский филиал "Аскет Шиппинг" перевалил более 1,5 млн тонн грузов за 10 месяцев
12:40 06.05.2020
Морпорт Южный увеличил рекордный месячный объем перевалки
11:40 06.05.2020
В апреле Мариупольский порт перевалил 452 тысячи тонн грузов
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
16:20 22.05.2020
Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену
14:00 22.05.2020
У столиці Болгарії хочуть прибрати пам’ятник «радянським визволителям», Росія протестує
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
09:44 21.05.2020
Греція визначилась, що буде із системою «все включено» в готелях після пандемії
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 22.05.2020
Азиатский инфраструктурный банк выделил Грузии более 91 млн евро на борьбу с коронавирусом
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
12:45 21.05.2020
У Грузії за добу виявлено вісім заражень COVID-19, загальна кількість досягла 721
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 22.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 21, 22 мая
20:30 22.05.2020
Береговые ракетные комплексы «Бал» в ходе тренировки развернуты на берегу Каспийского моря
18:15 22.05.2020
РЖД навечно одолжат 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян
13:40 22.05.2020
Трамп підтвердив, що США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
Всі новини країни
Турция Турция
17:40 22.05.2020
Турция подняла авиацию у ливийских границ
10:20 22.05.2020
Украинская "Кольчуга-М" помогла Турции уничтожить российские ЗРПК "Панцирь-С" в Ливии
10:46 21.05.2020
Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів
07:53 21.05.2020
Потужний землетрус зафіксували в Середземному морі
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 22.05.2020
На защиту парков Севастополя от американской бабочки планируют потратить более 5 млн рублей
20:15 22.05.2020
Україна розкритикувала інтерв'ю постпреда РФ у ЮНЕСКО щодо нових санкцій
19:45 22.05.2020
США передали Україні військової допомоги на 25 мільйонів доларів
19:30 22.05.2020
ЄС засудив конференцію РФ по Криму, у якій брав участь попри власні правила
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд