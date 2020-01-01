На Таманском терминале навалочных грузов началась погрузка первого балкера
|12:00 22.05.2020
|Россия
Первый причал Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) начал работу.
Как отмечается в сообщении Росморречфлота от 21 мая 2020 года, к причалу для погрузки угля навалом был ошвартован балкер Presinge, пишет sudostroenie.info.
Судно дедвейтом 82 тыс. тонн и длиной 229 м относится к классу Panamax. На балкер будет погружено 79 тыс. тонн угля. Вместе с погрузкой пройдёт тестирование и апробация погрузочного оборудования терминала.
К первому причалу ТТНГ могут швартоваться суда с максимальным дедвейтом 220 тыс. тонн и осадкой до 18,5 м. При этом проектная мощность терминала составляет 35 млн тонн.
Строительство терминала ведётся в рамках федерального проекта «Морские порты России». Ответственным исполнителем выступает ООО "ОТЭКО-Портсервис". Стоимость строительства превышает 28 млрд рублей.
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