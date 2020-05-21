Крушение цен на нефть и газ, карантин и рецессия в экономике поставили российскую бюджетную систему на грань крупнейшей в ХХІ веке катастрофы.

По итогам года общий дефицит ресурсов в бюджетах всех уровней станет рекордным с начала 2000-х годов, констатируют в обзоре аналитики агентства агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), пишет ghall.com.

Общенациональный план восстановления экономики, который Минэкономразвития РФ планирует представить в правительство в конце мая, предусматривает дефицит консолидированного бюджета (с учетом региональных бюджетов и государственных внебюджетных фондов) на уровне 8,5% ВВП.

В пересчете на деньги это около 9 триллионов рублей, отмечает НКР. Фактически в бюджете отсутствует каждый четвертый заложенный рубль: общий размер консолидированного бюджета-2020 составляет 38,893 трлн рублей.

Схожую оценку дают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики: при средней цене нефти в 27 долларов за баррель федеральный бюджет недосчитается 4,8 трлн рублей, бюджет Пенсионного фонда – 1 трлн рублей, фонда ОМС потеряет 350 млрд рублей, а бюджетам регионов, которые пополняются в первую очередь за счет НДФЛ, потребуется помощь на 900 млрд рублей.

В общей сложности, по подсчетам ВШЭ, дефицит ресурсов составит 8,3% ВВП, или 8,9 трлн рублей.

В результате «дыра» в бюджетной системе превысит размер Фонда национального благосостояния. В нем, по данным Минфина РФ, на 1 мая находилось 114,5 млрд долларов – это не потраченные деньги, которые размещены на валютных счетах в ЦБ.

По текущему курсу (70,9 рубля за доллар), ФНБ стоит 8,118 триллиона рублей.

Масштабы проблем в бюджете таковы, что фонд может быть полностью истрачен уже до конца года, при этом в системе все равно останется дефицит.«Очевидно, что финансирование консолидированного дефицита бюджета такого масштаба исключительно за счет ФНБ вряд ли возможно как законодательно, так и технически», – констатируют в НКР.

«В этой ситуации единственным доступным источником финансирования антикризисной программы является наращивание государственного долга как на федеральном, так и на региональном уровнях. Предполагается, что Банк России будет стимулировать приобретение банками ОФЗ за счет предоставления им ликвидности посредством длинного репо с использованием ранее приобретенных ОФЗ», – отмечают в агентстве.

По сути речь идет о запуске «печатного станка» ЦБ: банки, покупающие гособлигации, смогут закладывать их на аукционах регулятора, получая рублевые кредиты. Таким образом, деньги центробанка будут поступать в бюджет через посредника в лице банковской системы.

Денежная эмиссия решит проблему, но на долгом горизонте она может обернуться печальными последствиями. «Сейчас денежная масса достигла 52 трлн рублей, до конца года она может увеличиться более чем на 4 трлн рублей на фоне программ помощи экономике и эмиссии ОФЗ. Это создает девальвационные риски в будущем, если экономика столкнется с шоками», – предупреждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.