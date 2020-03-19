Украинские комплексы помогли уничтожить самые передовые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в Ливии.

Потеря практически всех ЗРПК «Панцирь-С», находящихся на вооружении Ливийской национальной армии, связана с использованием пассивной станции радиоэлектронной разведки, которая и позволила турецким военным обнаружить расположение ЗРПК «Панцирь-С» на подконтрольной ЛНА территории и успешно их заглушить, и уничтожить при помощи БПЛА. Речь, предположительно, идёт об украинской станции «Кольчуга» или же одной из её модификаций, пишет avia.pro.

Согласно ранее представленным данным, Турция приобрела у Украины некое вооружение и системы, причем, среди последних, вполне могли находиться и пассивные станции радиоэлектронной разведки.

«Согласно контракту, подписанному украинской и турецкой сторонами, поставки двух устаревших ЗРК С-125 «Печора» обойдутся Анкаре в 30 млн. долларов. Турция намеревается модернизировать установки для дальнейшего использования на территории Ливии. Известно, что меджлис поддерживает Правительство национального согласия, которое расположилось на западе страны. Несмотря на год выпуска, украинские ЗРК могут похвастаться полной комплектацией, в которую также входят несколько управляемых боеголовок 5В27Д УД. Кроме средств ПВО, Турция также приобрела у Украины различные РЛС на 11 млн долларов», - сообщило несколькими днями ранее издание «Дни24».

Ранее стало известно о том, что против ЗРПК «Панцирь-С», но уже на территории Сирии, украинские станции пассивной радиоэлектронной разведки использовал Израиль, и, учитывая факт уничтожения нескольких комплексов в Сирии, подобными возможностями вполне могли воспользоваться и турецкие военные.

Согласно последним данным, за последние несколько дней Ливийская национальная армия потеряла в Ливии 7 ЗРПК «Панцирь-С», фактически, лишившись всех комплексов подобного типа.