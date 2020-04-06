Строитель сухого дока для "Адмирала Кузнецова" пожаловался на заказчика в прокуратуру

10:00 22.05.2020   Россия

Компания "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.), ведущая строительство сухого дока для крейсера «Адмирал Кузнецов» на 35-м СРЗ в Мурманске, обратилась в Генпрокуратуру и Совет безопасности с жалобой на действия заказчиков – Центра судоремонта "Звездочка" и "Объединённую судостроительную корпорацию" (ОСК).

Как сообщает sudostroenie.info, об этом пишет РБК со ссылкой на копии писем.

По данным издания, претензии подрядчика связаны с частичной выплатой аванса и задержкой в предоставлении проектно-сметной документации. "И.И.С." просит Генпрокуратуру проверить заказчика и стройку и запретить разрывать контракт, о чём "Звездочка" уведомила подрядчика в начале апреля 2020 года.

В свою очередь в ОСК обвиняют в срыве сроков работ самого подрядчика, утверждая, что тот не справляется с проектом. Задержку строительства в корпорации связывают с ухудшением финансовой ситуации подрядчика из-за претензий предыдущих заказчиков.

В Центре технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), который является генеральным проектировщиком сухого дока на 35-м СРЗ, изданию пояснили, что стройка задерживается из-за конфликта подрядчика и заказчика, а также увеличения планируемой стоимости второго этапа строительства.

Напомним, в настоящее время на крейсере "Адмирал Кузнецов" ведутся работы по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами на территории мурманского 35-го СРЗ (входит в ЦС "Звездочка"). Завершение ремонта запланировано на 2022 год. Для проведения докования единственного российского авианосца планировалось создать сухой док на базе двух существующих доков 35-го СРЗ. Контракт на реконструкцию дока стоимостью 23,9 млрд рублей с "И.И.С." был заключен в июле 2019 года.



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