Черноморский флот России в ходе весеннего призыва 2020 года пополнят 1500 новобранцев
|09:40 22.05.2020
|Севастополь
Более 1500 новобранцев пополнят ряды военнослужащих Черноморского флота страны-агрессора в ходе весеннего призыва 2020 года.
Накануне со сборного пункта военного комиссариата оккупированного Севастополя отправилась первая группа граждан в количестве 21 человека для прохождения военной службы по призыву в подразделениях соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ , пишет пресс-служба Монобороны России.
В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе на сборном пункте новобранцы прошли обязательную термометрию, а также в специально развёрнутом мобильном пункте на территории военкомата повторно сдали кровь на выявление инфекционных заболеваний.
Первый раз будущих военнослужащих проверяли на наличие инфекций в своих районных военкоматах, когда они были вызваны по повестке для прохождения первичной медкомиссии.
Группа молодого пополнения успешно прошла проверку на наличие инфекционных заболеваний и продолжила подготовку к отправке в воинские части.
Весь коллектив военкомата и новобранцы в ходе мероприятий были обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.
После прибытия молодого пополнения в воинскую часть военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, контроль состояния их здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки, при этом питание и обучение пополнения будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.
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