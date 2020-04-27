Адмінмежу з Кримом у квітні перетнуло понад 2 тис осіб

09:20 22.05.2020   Крым

Протягом квітня 2020 року адмінкордон між Кримом і Херсонською областю в обох напрямках перетнули 2113 осіб і 188 транспортних засобів. 

При цьому кількість перетинів за минулий місяць знизилася більш ніж на 97%. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише Крим.Реалії.

«У порівнянні з березнем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 97,49%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на 98, 66%», – мовиться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення потоку людей, які переходять адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю. В останні дні показники залишаються в середніх межах.

Раніше голова управління Роспотребнадзору в Криму і Севастополі Наталя Пеньковська повідомила, що значно збільшується кількість осіб, які перетинають адмінкордон.

Обмеження на адмінкордоні Криму з Херсонщиною діють до 22 травня. Кабмін України раніше повідомив, що громадян, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму чи окупованих частин Донецької і Луганської областей, відправлятимуть на обов'язкову госпіталізацію в обсерватори.



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