Оккупационные власти Судака передали часть территории мыса Меганом под строительство
|09:00 22.05.2020
|Судак
Подконтрольный Кремлю Судакский городской совет на сессии 21 мая постановил передать в российскую федеральную собственность часть территории мыса Меганом, чтобы организовать на этих землях молодежный форум «Таврида».
Как сообщается на сайте городской администрации, «за» проголосовали большинство депутатов, против – только четверо, пишет Крым.Реалии.
Отмечается, что в земли, которые передали в российскую федеральную собственность не входит дорога и находящиеся там пляжи. При этом не уточняется, какая именно часть мыса Меганом больше не находится в собственности Судака.
В 2019 году стало известно, что после принятия российского генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом, и на кадастровой карте появились четыре зоны под застройку. В российской администрации Судака тогда заверили, что охранную зону «никто не отменял».
Активисты инициативы «Меганом SOS» 14 августа 2019 года провели флешмоб в защиту Меганома.
Российский молодежный образовательный форум «Таврида» открыли в 2014 году, после аннексии Крыма. Перед этим в России отказались от проведения аналогичного форума «Селигер», который также поддерживали и финансировали российские власти. Инициатива создания «Тавриды» принадлежит Общероссийскому народному фронту – провластному общественно-политическому движению.
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