Подконтрольный Кремлю Судакский городской совет на сессии 21 мая постановил передать в российскую федеральную собственность часть территории мыса Меганом, чтобы организовать на этих землях молодежный форум «Таврида».

Как сообщается на сайте городской администрации, «за» проголосовали большинство депутатов, против – только четверо, пишет Крым.Реалии.

Отмечается, что в земли, которые передали в российскую федеральную собственность не входит дорога и находящиеся там пляжи. При этом не уточняется, какая именно часть мыса Меганом больше не находится в собственности Судака.

В 2019 году стало известно, что после принятия российского генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом, и на кадастровой карте появились четыре зоны под застройку. В российской администрации Судака тогда заверили, что охранную зону «никто не отменял».

Активисты инициативы «Меганом SOS» 14 августа 2019 года провели флешмоб в защиту Меганома.

Российский молодежный образовательный форум «Таврида» открыли в 2014 году, после аннексии Крыма. Перед этим в России отказались от проведения аналогичного форума «Селигер», который также поддерживали и финансировали российские власти. Инициатива создания «Тавриды» принадлежит Общероссийскому народному фронту – провластному общественно-политическому движению.​