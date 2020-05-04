Запасы воды в крымских водохранилищах продолжают таять

08:40 22.05.2020   Крым

В оккупированном Крыму запасы водохранилищ естественного стока не успевают пополняться из-за засухи и отсутствия дождей. 

Нехарактерно низкий уровень наполненности отметили в Гидрометцентре оккупированного Крыма по итогам наблюдений за апрель, пишет РИА Новости

По данным гидрологов, приток воды в крымские водохранилища за апрель был незначительным: Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров, Счастливое – на 0,285 миллиона кубометров, Чернореченское – на 0,932 миллиона кубометров. 

Симферопольское водохранилище, питающее столицу Крыма, где вопрос обеспечения водой стоит особенно остро, за апрель пополнилось всего на 570 тысяч кубометров. При этом, Симферополь в сутки потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров. 

Из-за отсутствия осадков существенный недобор воды наблюдается и в крымских реках. "В бассейнах большинства рек выпало от 3,4 мм  до 24 мм осадков, что в бассейнах рек Бельбек и Биюк-Карасу составило 51-61% нормы, а в бассейнах остальных рек — 10-28 % нормы, - пояснили в гидрометцентре. – Отсутствие стокообразующих осадков способствовало установлению низкой, нехарактерной для этого времени года  водности во всех речных бассейнах". 

В итоге, суммарный запас воды в крымских водохранилищах к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров. Это на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, констатировали метеорологи. 

По сравнению с 2019 годом ситуация выглядит еще печальнее: в прошлом году к началу мая суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока составлял 204,955 миллиона кубометров. 

Оккупанты обещают, что в конце мая в Симферопольское водохранилище начнется подача воды с Ивановского и Вилинского водозабора, строительство и реконструкция которых закончится в ближайшее время. 



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