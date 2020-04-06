В Севастополе у владельцев заберут садовые участки в зоне оползня

08:00 22.05.2020   Севастополь

Одиннадцать земельных участков, расположенных в районе мыса Толстый в  Севастополе, изымут у владельцев.

Такое решение было принято на заседании оккупационного правительства города. Причина в том, что участки находятся в зоне активного оползня, пишут Новости Крыма.

По словам и.о. директора департамента и градостроительства оккупированного Севастополя Максима Жукалова, эксперты исследовали оползень и пришли к выводу, что рекомендуется прекратить любую деятельность в зоне обвала, так как укрепить его и сделать безопасным невозможно.

В зоне обвала находится несколько садовых товариществ и дачно-строительный кооператив, в которых располагаются в том числе мини-гостиницы. По данным экспертов, ливневой канализации в них нет, поэтому происходит постоянное подмывание почв в районе оползня, что только провоцирует его движение.

«Остановить оползневые процессы невозможно. Они представляют угрозу жизни и здоровью. Поэтому было принято решение о частичном изъятие 1,1 га – это 11 земельных участков, ведение деятельности на которых опасно», - уточнил Жукалов.

На месте изъятых участков будут вестись берегоукрепительные работы. Какая именно фирма займется ими – пока неизвестно. Владельцам участков обещают предоставить компенсации.

Как сообщалось ранее, активность оползня в районе мыса Толстого эксперты оценивали в 50% - это самый высокий показатель в Севастополе. 30 июля 2018 года там произошел обвал грунта – обрушились земельные участки и некоторые постройки.



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