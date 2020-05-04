Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
|20:45 21.05.2020
|Крым
Прокуратура АРК повідомляє про завершення досудового розслідування відносно ще трьох колишніх депутатів Севастопольської міської ради, яких звинувачуюють у державній зраді.
«Слідством встановлено, що в 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання ухвалили низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким, у свою чергу, Росія намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим та міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта федерації», – сказано в інформації відомства, передає Радіо Свобода.
Як зазначили в прокуратурі, своїми діями обвинувачені ексдепутати «завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності України, допомагаючи Російській Федерації окупувати півострів».
За даними пресслужби відомства, наразі захисники підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження, після завершення ознайомлення обвинувальні акти будуть направлені до суду.
Тут також зазначили, що санкція статті, за якою звинувачують депутатів, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.
У повідомленні прокуратури не вказані імена й прізвища обвинувачених.
За інформацією джерел, депутати, яких звинувачують у зраді – Юрій Черников, Сергій Голинський, Володимир Глиняник.
Прокуратура АРК направила до суду вже 68 обвинувальних актів щодо ексдепутатів кримського парламенту і 30 щодо колишніх депутатів Севастопольської міської ради, які сприяли анексії півострова.
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