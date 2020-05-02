Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець

20:30 21.05.2020   Украина

Незважаючи на величезні витрати на боротьбу із пандемією COVID-19, США залишатимуться активними на світовій арені.

Про це сказав в інтерв’ю Грузинській службі Голосу Америки конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

«Я не очікую, що це вплине на військову допомогу Україні. Ми залишатимемося залученими у справи світу. Насправді я особисто вважаю, що ми маємо бути навіть більш залученими у міжнародні справи, щоб не дозволити Китаю та Росії скористатися цією пандемією», - сказав конгресмен-республіканець за допомогою відеозв’язку.

На його думку, військова допомога може бути навіть збільшена.

Також він не виключає можливості запровадження додаткових санкцій проти російських інтересів у добудові газогону “Північний потік 2”. Санкції проти компаній, залучених до будівництва “Північного потоку 2", передбачено в законі про Оборонний бюджет США, підписаному президентом США Дональдом Трампом 20 грудня. Наразі Державний департамент спільно з Міністерством фінансів, згідно із законом, мають представити профільним комітетам Конгресу другу доповідь щодо виконання цих санкційних вимог.

Кінзінгер сказав, що поки що доповіді він не бачив, але «додаткові санкції однозначно можливі».

«Я пишаюся тим, що ми прийняли закон, який запроваджує санкції на судна, щоб зупинити “Північний потік – 2”. Росіяни хизувалися, що вони його добудуть. Але нам ще багато робити залишається. І ми цим займаємося. Ми віддані тому, щоб не дозволити зробити Європу навіть більш залежною від російської енергії», - сказав він.

Під санкції США потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, і громадяни, що мають відношення до роботи цих суден.

Раніше міністр енергетики США Ден Бруєтт заявляв, що Росія не зможе власними силами добудувати "Північний потік 2" і що затримка будівництва буде тривалою.

"Затримка буде дуже тривалою, адже Росія не має технології, - сказав він в інтерв’ю Блумберг на Мюнхенській конференції. – Якщо вони розроблять її, тоді побачимо як вони вчинять. Однак, не думаю, що це буде так легко, як вони заявляли, що це майже зроблено і ми це завершимо".

Через загрозу запровадження санкцій, швейцарська компанія Allseas, що прокладала трубопровід "Північний потік 2" в Балтійському морі, в грудні призупинила роботу над проектом.

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною і на початку травня російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло в німецький порт Мукран в Балтійському морі.

Але, повідомляють російські ЗМІ, «Газпром» не може знайти компанію, яка застрахує дооснащення трубоукладача. Проектна компанія Nord Stream 2 AG раніше заявляла, що їм залишилося укласти 6% труб.



Ще на цю тему:

14:15 21.05.2020
США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з COVID-19
16:30 19.05.2020
Кулеба запросив Американську торговельну палату та ЄБА спільно розвивати торгівлю та залучати інвестиції
14:01 15.05.2020
Тепловізори, рації та медобладнання – США надали Україні допомогу на $25 мільйонів
09:45 15.05.2020
Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листи про припинення допомоги Україні - ЗМІ
08:45 15.05.2020
США поновлюють участь у військових навчаннях на сході Європи, з врахуванням умов пандемії
19:15 13.05.2020
Щонайменше три великі партії американської зброї Україна планує закупити ще цього року – Володимир Єльченко
11:15 07.05.2020
Умовою для виборів на Донбасі є контроль України над кордоном – дипломат США
08:01 07.05.2020
Кулеба обговорив з Помпео стратегічне партнерство України та США
12:15 05.05.2020
США збільшують допомогу Україні на боротьбу з COVID-19 до $14,5 млн
08:30 02.05.2020
Трамп номінував відставного генерала Дейтона на посаду посла США в Україні
16:01 27.04.2020
"Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии плюс" с участием США – Тейлор
09:15 23.04.2020
Україна спільно з американськими вченими завершила розробку тест-систем на визначення COVID-19 у перші дні після зараження
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
09:44 21.05.2020
Греція визначилась, що буде із системою «все включено» в готелях після пандемії
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
12:45 21.05.2020
У Грузії за добу виявлено вісім заражень COVID-19, загальна кількість досягла 721
17:30 20.05.2020
Президент Грузии за прямой диалог с Россией, но с оговоркой
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 21.05.2020
Путин наградил представителя МИД РФ Захарову орденом Почета
13:30 21.05.2020
Число померлих від COVID-19 у Росії перевищило 3 тисячі
08:43 21.05.2020
Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви
21:00 20.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 мая
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
Всі новини країни
Турция Турция
10:46 21.05.2020
Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів
07:53 21.05.2020
Потужний землетрус зафіксували в Середземному морі
18:15 20.05.2020
Итальянский авианосец переоборудовали для американских истребителей F-35 / Фото
16:45 20.05.2020
В Турции по тоннелю под Босфором стартовали регулярные грузовые ж/д перевозки
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 21.05.2020
Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
20:30 21.05.2020
Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець
20:15 21.05.2020
Зеленський призначив представника України у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН
20:01 21.05.2020
Правозахисники: кількість смертельних випадків від COVID-19 у Криму занижується
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд