Зеленський призначив представника України у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН

20:15 21.05.2020   Украина

Президент України Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна представляти Україну під час розгляду справ проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах, створених відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Єніна Євгенія Володимировича як агента України у справах України проти Російської Федерації, що розглядаються Міжнародним судом ООН про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і арбітражними трибуналами, створеними згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів", - йдеться в розпорядженні глави держави від 21 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов буде заступником Єніна в цих процесах.



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