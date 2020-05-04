Правозахисники: кількість смертельних випадків від COVID-19 у Криму занижується

20:01 21.05.2020   Крым

В окупованому Криму стабільно збільшується кількість офіційно підтверджених випадків COVID-19, також зростає і число медичних установ, де виявлено випадки інфікування медичних працівників. Результати моніторингу з реагування на COVID-19 на півострові свідчать, що офіційні цифри як про кількість випадків інфікування, так і про кількість смертей занижені.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу оприлюднені Кримською правозахисною групою.

Так, за офіційною інформацією місцевої “влади”, станом на 18 травня було зареєстровано 433 випадки інфікування COVID-19 у Криму (294 — в АР Крим й 139 — у Севастополі). Інформація про перший офіційно визнаний випадок захворювання в Криму з’явилася 21 березня.

“Інформація про випадки смерті, викликаної ускладненнями від COVID-19, двоїста: на офіційних сайтах РФ 18 травня повідомляється про 4 смерті (2 — в АР Крим, 2 — у Севастополі), але, за повідомленням де-факто влади 18 травня, смертельних випадків 11 (9 — в АР Крим, 2 — у Севастополі)”, — йдеться у повідомленні.

Так, інформація, отримана від кількох медичних установ, засвідчує, що в офіційній статистиці кількість смертельних випадків занижується, тому що нерідко, попри наявність коронавірусу, причиною смерті вказують негоспітальну пневмонію (захворювання, що розвивалося поза медичною установою), а не ускладнення, спровоковані COVID-19.

Таким чином, COVID-19 не фігурує у висновку про смерть, відповідно, випадок не долучається до статистики.

У даних моніторингу повідомляється, що у Сакській районній лікарні на обсервацію були зачинені інфекційне й терапевтичне відділення, тому що там виявили випадки інфікування COVID-19.

Аналізуючи поширення коронавірусу на півострові, правозахисна група робить висновки, що щоденні авіарейси з Москви, регіону РФ з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19, сприяють поширенню COVID-19 у Криму.

Нагадаємо, що з початку квітня на кримчан склали понад 5 тис. протоколів за порушення самоізоляції.



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