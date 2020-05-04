Правозахисники: кількість смертельних випадків від COVID-19 у Криму занижується
|20:01 21.05.2020
|Крым
В окупованому Криму стабільно збільшується кількість офіційно підтверджених випадків COVID-19, також зростає і число медичних установ, де виявлено випадки інфікування медичних працівників. Результати моніторингу з реагування на COVID-19 на півострові свідчать, що офіційні цифри як про кількість випадків інфікування, так і про кількість смертей занижені.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу оприлюднені Кримською правозахисною групою.
Так, за офіційною інформацією місцевої “влади”, станом на 18 травня було зареєстровано 433 випадки інфікування COVID-19 у Криму (294 — в АР Крим й 139 — у Севастополі). Інформація про перший офіційно визнаний випадок захворювання в Криму з’явилася 21 березня.
“Інформація про випадки смерті, викликаної ускладненнями від COVID-19, двоїста: на офіційних сайтах РФ 18 травня повідомляється про 4 смерті (2 — в АР Крим, 2 — у Севастополі), але, за повідомленням де-факто влади 18 травня, смертельних випадків 11 (9 — в АР Крим, 2 — у Севастополі)”, — йдеться у повідомленні.
Так, інформація, отримана від кількох медичних установ, засвідчує, що в офіційній статистиці кількість смертельних випадків занижується, тому що нерідко, попри наявність коронавірусу, причиною смерті вказують негоспітальну пневмонію (захворювання, що розвивалося поза медичною установою), а не ускладнення, спровоковані COVID-19.
Таким чином, COVID-19 не фігурує у висновку про смерть, відповідно, випадок не долучається до статистики.
У даних моніторингу повідомляється, що у Сакській районній лікарні на обсервацію були зачинені інфекційне й терапевтичне відділення, тому що там виявили випадки інфікування COVID-19.
Аналізуючи поширення коронавірусу на півострові, правозахисна група робить висновки, що щоденні авіарейси з Москви, регіону РФ з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19, сприяють поширенню COVID-19 у Криму.
Нагадаємо, що з початку квітня на кримчан склали понад 5 тис. протоколів за порушення самоізоляції.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму тысячами "исчезают" приезжие
В Крыму за сутки выявлен один человек с подтвержденным COVID-19
Три новых очага: откуда привезли COVID в Крым
Аксенов поручил ограничить въезд в Крым для "вахтовиков"
В оккупированном Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID-19
COVID-19: За выходные в Крыму выявлены 22 больных коронfвирусом