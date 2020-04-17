Грузія скасовує надзвичайний стан
|19:45 21.05.2020
|Грузия
Уряд Грузії вирішив не продовжувати надзвичайний стан та комендантську годину, запроваджені для стримування поширення пандемії коронавірусу.
Про це інформує Грузия Online, повідомляє Укрінформ.
"Режим надзвичайного стану у Грузії закінчується 23 травня. Декрет президента про оголошення НС діє до 22 травня включно", - йдеться у повідомленні.
Обмеження, в тому числі комендантська година, скасовуються з 23 травня.
Як заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія на сьогоднішньому засіданні уряду, уряд прийняв рішення не продовжувати режим НС, як і дію комендантської години.
За словами Гахарії, "виклики після цієї глобальної пандемії все гірші й гірші, але водночас ми зобов'язані повільно, але дуже обережно повертати країну до нормального темпу життя".
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих COVID-19 становить 5 090 064 людини. При цьому 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли.
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