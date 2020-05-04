Представники ЄС планують долучитись до конференції в Радбезі ООН щодо Криму

19:30 21.05.2020   Крым

Європейський союз і декілька його членів можуть порушити правила блоку щодо контактів із фактичною владою анексованого Росією Криму, взявши участь в організованій Москвою відеоконференції щодо ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Двоє дипломатів із країн-членів ЄС, не уповноважені говорити публічно, повідомили ЗМІ, що до 19 із 27 представників країн Євросоюзу на різних рівнях, а також делегація ЄС в ООН, планують брати участь у події, запланованій на 21 травня.

У пояснювальній записці щодо конференції, автором якої є постійна місія Росії при Організації Об’єднаних Націй і яка є в розпорядженні Радіо Свобода сказано, що на заході вітають всіх “базованих у Нью-Йорку представників держав-членів ООН на рівні постійних представників, їхніх заступників й експертів, а також пресу”, зазначає видання.

Зустрічі схожого формату, які часто використовують в ООН, є неофіційними заходами, які дозволяють членам установи ознайомитись із питаннями міжнародної безпеки.

На зустрічі 21 травня посол Росії в ООН Василь Небензя виступить зі вступною і заключною заявами, а прихильники російської анексії українського півострова виступлять із презентаціями.

Серед тих, хто виступатиме буде заступник голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баіров, голова громадської організації “Українська громада Криму” Анастасія Гридчина, керівник проросійської телерадіокомпанії “Міллет” Ервін Мусаєв і Олександр Макар, ведучий проросійського кримського телеканалу “Крим”.

Як йдеться в поясненні до зустрічі, вона буде продовженням аналогічного заходу, що відбувся 6 березня і на якому не дали виступити Баірову і Гридчиній. Крім того, у записці вказано, що на зустрічі виступлять “ті, хто зараз живе в Криму”, щоб показати справжню ситуацію на півострові.

Попри це, ЄС буде представлений на зустрічі, там буде і постійний представник Німеччини. Бельгія і Франція також дали знати, що відвідають захід, проте наразі неясно, на якому рівні вони будуть представлені, додає видання.

Як повідомляє кореспондент Рікард Юзвяк, поки що лише Болгарія, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Румунія і три країни Балтії заявили, що вони проігнорують цю зустріч.

Деякі посадовці, до яких ЗМІ звернулося по коментар, висловили побоювання, що присутність дипломатів ЄС дискредитує вказівки щодо невизнання анексії і буде використана у пропагандистських цілях, навіть якщо на зустрічі європейські представники будуть висловлюватися проти дій Росії.

В ЄС на прохання ЗМІ про коментар не відповіли.

Посол України в ООН Сергій Кислиця не дав оцінки діям представників ЄС, які братимуть участь у заході, але зауважив, що учасники навряд чи почують “щось нове”, відзначає видання.

“Росіяни і їхні агенти повторять мантру про „добровільне возз’єднання кримського народу з Росією“, а міжнародна спільнота повторить основні істини, що: а) Кримський півострів — тимчасово окупований; б) Росія — окупаційна сила; окупаційна влада повинна припинити порушення прав людини”, — сказав посол.

Нагадаємо, Росія захопила український Крим у 2014 році, пославши туди війська і провівши так званий “референдум”, названий незаконним щонайменше 100 країнами. 



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