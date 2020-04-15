В Одесі "замінували" лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети та вокзали
|17:40 21.05.2020
|Украина
Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування лікувальних закладів, продовольчих гіпермаркетів, авто- та залізничного вокзалів, міжнародного аеропорту та морського порту на території міста.
Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 14-ій годині до поліції надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.
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