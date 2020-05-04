Спроби Росії через просування своїх фейкових емісарів на різні міжнародні заходи прищепити світові толерантність до окупації Росією Кримського півострова є безперспективними.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справзовнішньополітичного відомства України щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Укрінформ.

«У той час, коли в Криму тривають репресії, Російська Федерація, зловживаючи процедурними можливостями, маніпулятивно просуває своїх фейкових емісарів на різні міжнародні заходи. Їхнім головним завданням є виправдання агресивної політики та прищеплення міжнародної толерантності до окупації Росією Кримського півострова. Ці зусилля є безперспективними», - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС підкреслили, що ані подібні відверто пропагандистські операції Кремля, ані нікчемні квазі-юридичні акти окупаційної влади не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів чи похитнути спільну позицію міжнародної спільноти з підтримки суверенітету та відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство посилити спільні зусилля для розвінчання міфів російської пропаганди, яка є елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України й інших демократичних держав.

У МЗС також назвали неприйнятним блокування Росією належного і безперешкодного доступу міжнародних моніторингових місій, насамперед Управління Верховного комісара ООН з прав людини, до Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на виконання резолюцій ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168.