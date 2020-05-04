"Правительство" оккупированного Севастополя на очередном заседании передало в федеральную собственность в интересах Черноморского флота РФ два земельных участка. Военные, в свою очередь, освободят участки в пределах музея-заповедника «Херсонес Таврический.

Документы прокомментировал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов, передает Политика у моря.

«Передается в федеральную собственность первый пусковой комплекс восточного оградительного мола в бухте Камышовая. Выполняем поручение президента России по итогам рабочей поездки в город Севастополь. Из «Херсонеса» школа водолазов ЧФ переезжает», - сказал Левашов.

Он сообщил о том, что выделяется земельный участок, на который переедет автомобильный батальон, который также базируется на территории «Херсонеса Таврического».

"Правительство" оккупированного Севастополя несколько лет вело переговоры с Минобороны РФ о решении вопроса переезда воинских подразделений с территории музея-заповедника в интересах развития последнего.