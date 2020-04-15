Із затонулого біля Одеси танкера Delfi стався витік палива

18:30 21.05.2020   Украина

У ніч проти 21 травня стався витік дизельного палива із затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi, що зараз належить компанії "Фактор груп лімітед".

Про це сьогодні розповів журналістам голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій Одеської міськради Олександр Іваницький, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Уночі правоохоронці зафіксували запах нафтопродуктів, що доносився з танкера, і ми надіслали представників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон і фахівців Держекоінспекції. Вони зробили забори води і виявили перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднення води шкідливими речовинами. Крім того, передали проби води до спеціалізованої лабораторії, де точно визначать рівень перевищення ГДК і оцінять збитки екології", - заявив Іваницький.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, з урахуванням витоку нафтопродуктів вирішено здійснювати щоденний моніторинг води в районі затонулого танкера, а також встановити бонові загородження підвищеної плавучості довкола танкера, щоб запобігти поширенню нафтопродуктів у морі.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

22 листопада тодішній в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов опублікував результати обстежень моря в районі місця аварії - вміст нафтопродуктів у морській воді перевищив гранично допустиму концентрацію в 53 рази. 23 листопада ГДК було перевищено в 157 разів, а через два дні концентрація нафтопродуктів знизилась, перевищуючи норму в 19 разів.

Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.

За фактом аварії судна Delfi триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.



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