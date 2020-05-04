Акция родственников политузников Кремля: "Господин президент, поговорите с нами!" прошла 21 мая 2020 года в Киеве, на ул.Банковой, возле Офиса президен та.

Родственники украинских политзаключенных и активисты призвали руководство государства рассказать о перспективах обмена по формуле "всех на всех" и возвращения из России политических заложников, сообщает Крымская правозащитная группа.

Среди участников мирной акции были родственники крымчан Владимира Дудки, Алексея Бессарабова, Ивана Яцкина и других.

"Наши родные гниют в российских тюрьмах, где бурлит короновирус. Президент обещал, что обмен «всех на всех» состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись", - рассказала супруга украинца Игоря Кияшко, которого в декабре 2018 года приговорили в России к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Участники акции ожидали Президента возле его офиса с портретами своих родных.

По информации руководителя Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Игоря Котелянца, Президент Украины не вышел к участникам акции, но родственникам удалось передать обращение в Офис Президента.

«Проблема в том, что с начала этого года исчезла любая коммуникация с родственниками политзаключенных. Мы не знаем, что происходит с переговорным процессом, и какие перспективы возможного нового обмена. Раньше мы проводили в Офисе президента рабочие группы, а сейчас всю информацию узнаем из СМИ», - рассказал Котелянец.

Igor Kotelianets напомнил, что политзаключенные находятся в российских и крымских местах несвободы, из-за пандемии у родственников нет возможности передавать им посылки с продуктами и медикаментами. Активист отметил, что нет системной поддержки семей политзаключенных украинским государством, у семей не хватает денег на оплату адвокатов, на поддержку своих близких. Котелянец высказал надежду, что на новое обращение, которое передали президенту, дадут ответ.