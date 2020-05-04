Денісова зустрілася із родинами політв’язнів, яких утримують у Росії
|18:01 21.05.2020
|Крым
Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з представниками родин українських політв’язнів, яких незаконно утримує Росія.
Про це Денісова поінформувала у Telegram, повідомляє Укрінформ.
«Родини українських політв'язнів, які незаконно утримуються країною-окупантом у відчаї... Після акції під стінами Офісу президента України вони прийшли до мене просити про допомогу. Потрібна комунікація, аби надія на звільнення їхніх рідних не згасала щохвилини», - йдеться у повідомленні.
Вона наголосила, що у ці тяжкі часи дуже важливо мати зворотний зв'язок з родинами всіх бранців Кремля, бо вони мають бути почуті.
Ще на цю тему:
20:45 21.05.2020
Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
19:01 21.05.2020
Росії не вдасться через фейкових емісарів прищепити світу толерантність до окупації Криму – МЗС
Росії не вдасться через фейкових емісарів прищепити світу толерантність до окупації Криму – МЗС
17:29 21.05.2020
Стало известно, кто из представителей оккупантов из Крыма выступит на заседании Совбеза ООН
Стало известно, кто из представителей оккупантов из Крыма выступит на заседании Совбеза ООН
17:01 21.05.2020
РФ использует пандемию COVID-19 как дымовую завесу для наступления на права крымчан — МИД
РФ использует пандемию COVID-19 как дымовую завесу для наступления на права крымчан — МИД
15:01 21.05.2020
«Мемориал»: Крым – самая репрессируемая Россией территория
«Мемориал»: Крым – самая репрессируемая Россией территория
13:15 21.05.2020
Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников
Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников
10:01 21.05.2020
Українські дипломати відповіли Валенсі: «Окупація Криму і репресії проти кримських татар – не дурниця»
Українські дипломати відповіли Валенсі: «Окупація Криму і репресії проти кримських татар – не дурниця»
09:15 21.05.2020
В МЗС Росії відповіли Зеленському щодо Криму і Донбасу
В МЗС Росії відповіли Зеленському щодо Криму і Донбасу