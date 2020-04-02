Одесский порт принял первую партию нефти WTI из США

19:15 21.05.2020   Украина

В Нефтяную гавань Одесского порта в среду, 20 мая, зашел танкер Umlma, впервые доставивший в Украину партию «легкой» нефти из США.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

«Поздно вечером 20 мая был заведен в Нефтяную гавань и поставлен к причалу №2-н танкер Umlma (флаг — Катар), который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте. Порт отправки — Nederland Texas. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода», — указала пресс-служба.

Как отмечается, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, теплоход Umlma впервые завез в Украину партию «легкой техасской» нефти — West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

В 2020 году Одесский порт уже принял одну судовую партию американской нефти — 80,5 тыс. тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos (флаг — Греция). Кроме того, в 2019 году через одесскую нефтегавань в сторону Кременчуга были отправлены три партии нефтесырья из США общим объемом 231,5 тыс. тонн.



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