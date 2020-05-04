Стало известно, кто из представителей оккупантов из Крыма выступит на заседании Совбеза ООН
|17:29 21.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму сообщили, что сегодня на «неформальной видеоконференции» Совбеза ООН, которую инициировала делегация РФ, выступят 4 участника из оккупированного Крыма: журналист-пропагандист Александр Макарь, «депутат» Бахчисарайского «горсовета» Эрвин Мусаев, «заместитель» оккупационного «главы» «ДУМК» Эсадуллах Баиров и «глава» так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Об этом в интервью крымским СМИ рассказала участница данного мероприятия Анастасия Гридчина, передает ATR.
«Глава» так называемой украинской общины Крыма уточнила, что в своем выступлении хочет поднять тему «ущемления прав русскоговорящего населения» в Украине.
«Темы выступлений отвечают актуальным аспектам жизни в Крыму и международного положения полуострова», — добавила она.
21 мая российская делегация инициировала «неформальную видеоконференцию» Совбеза ООН с участием якобы жителей Крыма, которые поддерживают оккупацию полуострова.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия созывает это мероприятие в ответ на неформальное заседание членов СБ ООН в марте, инициированное Украиной и партнерами.
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