"Руководство" объединённых крымских заповедников проводит паспортизацию туристических маршрутов на их территории и согласовывает с профильным министерством размер платы за вход.

Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции сообщил "директор" ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин, передает Ялта-24.

«Безусловно, будут места, в которые мы людей пускать не будем, поскольку есть опасения, что снизится их экологическая ценность, – рассказал он. – Мы отрегулируем этот процесс, и я думаю, что большинство людей будут довольны – останутся тропы, точки показа, смотровые площадки».

Бородин уточнил, что сейчас проводится паспортизация маршрутов. Также обещают оборудовать стоянки для туристов с палатками и зоны для пикников.

"Руководитель" объединённой дирекции уточнил, что проход на территорию ООПТ будет платным, но конкретные расценки не назвал, так как они согласовываются с минприроды.

«Законодательство позволяет нам принимать эту оплату. Мы в принципе определились с ценой – она не такая большая, а для жителей Крыма будет снижена ещё вдвое. Будет определённая категория лиц, для которых вообще бесплатно», – сказал Бородин.

В перечень ООПТ, находящихся в ведении организации "Заповедный Крым", входят заповедники "Казантипский", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной" и "Лебяжьи острова", а также заказники "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".