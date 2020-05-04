Министерство иностранных дел Украины решающе осуждает продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Россией территорией Крыма на фоне распространения COVID-19.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, касающемся ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, передает ATR.

«Несмотря на свои обязанности как оккупационного государства по охране здоровья населения, определенные международным гуманитарным правом, Российская Федерация использует обострение гуманитарной ситуации как дымовую завесу исключительно для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан. Распространение пандемии не остановило российские власти от объявления очередного принудительного призыва в оккупационную армию Российской Федерации, что считается военным преступлением», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также осудили указ президента РФ Путина, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства. Также МИД напомнило про незаконное решение РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

«Уже более трех лет Российская Федерация как оккупационное государство ставит себя выше Международного суда ООН, игнорируя его приказ, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и имеет целью защитить самобытность украинской и крымскотатарской громады в условиях временной оккупации. Вместо того, чтобы следовать букве и духу решения высшей судебной инстанции в мире, Москва прибегла к традиционным для нее методам — фабрикации контролируемых «карманных» национальных организаций для искажения жесткой реальности», — заявляют в МИД.

Министерство иностранных дел Украины также обращается к международному сообществу с призывом усилить совместные усилия по развенчанию мифов российской пропаганды, которая является элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств, и бороться с блокированием Россией надлежащего и беспрепятственного доступа международных мониторинговых миссий.

По последним данным, общее количество заболевших COVID-19 в оккупированном Крыму, по официальным данным «властей», 21 мая достигло 461 (314 — в Крыму, 147 — в Севастополе). Всего 11 человек с коронавирусом на полуострове умерли.

Отметим, что постоянное представительство президента Украины в АРК утверждает, что Россия замалчивает реальное положение дел с инфицированными COVID-19 в Крыму.

Напомним, «власти» оккупированного Крыма продлили режим самоизоляции для всех жителей до 31 мая. Кроме того, с 12 мая на полуострове ввели обязательный масочный режим для всех граждан. Несмотря на рост случаев COVID-19 в оккупированном Крыму с 18 мая там отменен режим обязательной самоизоляции граждан — требование оставаться дома заменено на рекомендацию. Также на полуострове возобновили работу большинство предприятий, кроме организаций курортной и культурной сфер, общепита и ряда других направлений.