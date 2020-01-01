Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
|16:41 21.05.2020
|Молдова
Парламент Молдови погодив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Парламент Молдови погодив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 року, підтримавши пропозицію чинного президента Ігоря Додона.
"За" проголосували 50 із 97 присутніх на засіданні депутатів.
Депутат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Сергій Литвиненко пропонував іншу дату – 25 жовтня, але юридична комісія не розглянула її і вона не була винесена на голосування.
Спікер парламенту Зінаїда Гречаний пояснила це тим, що поправка подана з порушенням регламенту. Сам депутат стверджує, що вимоги регламенту було дотримано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Молдови заочно оголосила звинувачення колишньому лідеру Демократичної партії Володимиру Плахотнюку в організації та координації виводу коштів з банківської системи Молдови.
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