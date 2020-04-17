У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
|16:21 21.05.2020
|Грузия
Уряд Грузії вирішив не продовжувати надзвичайний стан і комендантську годину, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це на урядовому засіданні заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Грузія Онлайн", передає УНІАН.
"Звичайно, ми всі добре розуміємо, що виклики після цієї глобальної пандемії стають все гірше, але водночас ми розуміємо, що повинні повільно, але дуже обережно повертати країну до нормального життя... Тому уряд вирішив не продовжувати надзвичайний стан і комендантську годину", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, Грузія оголосила надзвичайний стан 21 березня і після цього продовжувала його дію. Термін останнього продовження закінчується 22 травня.
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