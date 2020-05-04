В оккупированном Севастополе пытаются через суд отменить режим повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязательную самоизоляцию для всех горожан и запрет на большинство видов деятельности "врио губернатора" Михаил Развожаев ввел 17 марта.

С 18 мая были введены серьезные послабления: так, оставаться дома должны только пенсионеры и страдающие хроническими заболеваниями (для остальных это лишь рекомендация), многим разрешено возобновить работу.

А 20 мая в "Севастопольском городском суде" состоялось рассмотрение иска общественной организации «Наш Севастополь», заявивших, что введение режима повышенной готовности нарушает Конституцию РФ.

В частности, по словам руководителя организации Ольги Дроновой, распоряжение Развожаева нарушает право граждан России на свободу передвижения и экономической деятельности.

Общественники подчеркивают: принять нормативный акт, касающийся предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно региональному законодательству, можно только после заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия такого документа.

Суд оставил иск без рассмотрения. Общественники намерены обжаловать вердикт.