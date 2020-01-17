Прикордонники на Сумщині затримали пару з Молдови: йшли в РФ шукати роботу.

15:47 21.05.2020   Украина

Вчора в районі населеного пункту Новеньке біля кордону з РФ на Сумщині прикордонники Сумського загону затримали двох громадян Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.Нет.

Зазначається, що 31-річний чоловік разом із 39-річною жінкою пішки намагалися незаконно перетнути російсько-український кордон і в обхід пунктів пропуску потрапити в Росію. Виявилося, що парочка вже потрапляла цього року до поля зору прикордонників: нещодавно їх уже затримували бійці Чернігівського загону біля кордону з Білоруссю.

За словами порушників, вони йшли в РФ, щоб знайти роботу.

За порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність за ст. 202 та ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. 



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