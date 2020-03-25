Політв'язня Дудку перевели з медчастини до колонії попри нестабільний стан
|15:21 21.05.2020
|Крым
Українського політв'язня Володимира Дудку перемістили з медичної частини до колонії, однак його стан здоров'я є нестабільним.
Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.
"Українського політв'язня Володимира Дудку перемістили з медичної частини до виправної колонії, попри те, що стан його здоров'я залишається вкрай нестабільним. Володимир продовжує скаржитись на сильні головні болі, підвищений тиск, біль у шлунку, та висипи по всьому тілу. У колонії, де незаконно утримується українець, відсутні будь-які препарати для його лікування", - зазначила вона.
Омбудсмен наголосила - рідним Володимира досі не повідомили рекомендації лікаря та встановлений діагноз, щоб передати необхідні медикаменти.
"Володимир Дудка перебуває в групі ризику щодо захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, а відтак його переведення до бараків наражає на небезпеку життя громадянина України", - зауважила вона.
Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів щодо повідомлення Володимиру Дудці і його родичам встановленого діагнозу та сприяти належному медико-санітарному забезпеченню громадянина України, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020.
Український омбудсмен також вимагає "надати якісну лікарську допомогу українському політв'язню".
Як повідомлялося раніше, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова и Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі, їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.
У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
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