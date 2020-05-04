«Мемориал»: Крым – самая репрессируемая Россией территория
|15:01 21.05.2020
|Крым
Всего в списке российского правозащитного центра «Мемориал» находится 315 людей, 59 из которых – крымчане.
Таким образом, можно сказать, что Крым – «самая репрессируемая» Россией территория, утверждает руководитель программы поддержки политзаключенных, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис, передают Крым.Реалии.
Давидис подчеркнул, что большинство крымчан, которые попали в список «Мемориала» – крымские татары, которых репрессируют «не за их действия, а из-за аннексии, о которой их никто не спросил».
По его мнению, цель репрессий – пропагандистская: стирание самоидентификации и подавление гражданской активности крымских татар, а также их «стигматизация в глазах других крымчан и россиян».
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