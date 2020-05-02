Путин наградил представителя МИД РФ Захарову орденом Почета
|14:41 21.05.2020
|Россия
Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову орденом Почета.
Об этом сообщается на портале правовой информации, передает InfoResist.
Отмечается, что Захарова удостоилась награды «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
Вместе с ней награждены постоянный представитель страны-агрессора при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Андрей Аветисян, народный артист Борис Щербаков, кинооператор-постановщик Владимир Климов и гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
Руководителя симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».
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