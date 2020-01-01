Урядовий пакет фінансової допомоги, запропонований прем'єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом, оцінюється в 24 мільярди євро.

В телезверненні до грецького народу в середу, Міцотакіс подякував грецькому народу за підтримку та відповідальне ставлення під час першої фази пандемії та заявив, що уряд успішно вирішив кризу в галузі охорони здоров'я, і тепер зосередиться на економічному одужанні, передає Балканський оглядач.

Зараз, наголосив він, Греція стоїть перед "мостом", який вона повинна перетнути, щоб компенсувати втрачені позиції в економіці.

План економічного відновлення країни базується на чотирьох опорах, а саме: підвищення рівня зайнятості, зниження низки податків, забезпечення ліквідності бізнесу та підтримка туристичної галузі.

"Ризик для Греції більший, ніж для інших країн, тому що пандемія зупинила наше потужне економічне відновлення", - сказав Міцотакіс, додавши, що він налаштований оптимістично, і впевнений, що Греція зможе відновитися до 2021 року.