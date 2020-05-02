США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з COVID-19

14:15 21.05.2020   Украина

Сполучені Штати Америки надають Україні додатковий 1 млн доларів для протидії епідемії коронавірусу. Кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку.

Про це повідомляє посольство США в Україні, передає РБК-Україна.

Цю допомогу нададуть для для придбання пов’язаних з епідемією товарів, включно з медичним обладнанням і постачанням.

Нагадаємо, США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням вірусу.

Крім того, в Європейському союзі виділили Україні допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.

Також повідомлялося, що ЄС виділить додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.



Ще на цю тему:

20:30 21.05.2020
Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець
16:30 19.05.2020
Кулеба запросив Американську торговельну палату та ЄБА спільно розвивати торгівлю та залучати інвестиції
14:01 15.05.2020
Тепловізори, рації та медобладнання – США надали Україні допомогу на $25 мільйонів
09:45 15.05.2020
Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листи про припинення допомоги Україні - ЗМІ
08:45 15.05.2020
США поновлюють участь у військових навчаннях на сході Європи, з врахуванням умов пандемії
19:15 13.05.2020
Щонайменше три великі партії американської зброї Україна планує закупити ще цього року – Володимир Єльченко
11:15 07.05.2020
Умовою для виборів на Донбасі є контроль України над кордоном – дипломат США
08:01 07.05.2020
Кулеба обговорив з Помпео стратегічне партнерство України та США
12:15 05.05.2020
США збільшують допомогу Україні на боротьбу з COVID-19 до $14,5 млн
08:30 02.05.2020
Трамп номінував відставного генерала Дейтона на посаду посла США в Україні
16:01 27.04.2020
"Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии плюс" с участием США – Тейлор
09:15 23.04.2020
Україна спільно з американськими вченими завершила розробку тест-систем на визначення COVID-19 у перші дні після зараження
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
09:44 21.05.2020
Греція визначилась, що буде із системою «все включено» в готелях після пандемії
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
12:45 21.05.2020
У Грузії за добу виявлено вісім заражень COVID-19, загальна кількість досягла 721
17:30 20.05.2020
Президент Грузии за прямой диалог с Россией, но с оговоркой
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 21.05.2020
Путин наградил представителя МИД РФ Захарову орденом Почета
13:30 21.05.2020
Число померлих від COVID-19 у Росії перевищило 3 тисячі
08:43 21.05.2020
Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви
21:00 20.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 мая
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
Всі новини країни
Турция Турция
10:46 21.05.2020
Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів
07:53 21.05.2020
Потужний землетрус зафіксували в Середземному морі
18:15 20.05.2020
Итальянский авианосец переоборудовали для американских истребителей F-35 / Фото
16:45 20.05.2020
В Турции по тоннелю под Босфором стартовали регулярные грузовые ж/д перевозки
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 21.05.2020
Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
20:30 21.05.2020
Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець
20:15 21.05.2020
Зеленський призначив представника України у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН
20:01 21.05.2020
Правозахисники: кількість смертельних випадків від COVID-19 у Криму занижується
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд