США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з COVID-19
|14:15 21.05.2020
|Украина
Сполучені Штати Америки надають Україні додатковий 1 млн доларів для протидії епідемії коронавірусу. Кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку.
Про це повідомляє посольство США в Україні, передає РБК-Україна.
Цю допомогу нададуть для для придбання пов’язаних з епідемією товарів, включно з медичним обладнанням і постачанням.
Нагадаємо, США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням вірусу.
Крім того, в Європейському союзі виділили Україні допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.
Також повідомлялося, що ЄС виділить додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.
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