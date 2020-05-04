Сенцов назвав загрозу для режима Путіна у Криму
|14:01 21.05.2020
|Крым
Репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму свідчать про те, що в цих людях російський президент Володимир Путін вбачає головну загрозу для своєї влади.
Про це на особистій сторінці у Facebook написав український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов, виступаючи на підтримку незаконно ув'язнених окупантами мешканців захопленого півострову, передає OBOZREVATEL.
"Однією з великих груп заручників Кремля є кримські татари. Путін дуже не хоче їх звільняти, бо це найбільша загроза стабільності його режиму в Криму. Ми повинні завжди пам’ятати про цих мужніх хлопців та говорити про них вголос", – написав він.
"А ще можна засипати російську прокуратуру листами. Підтримаємо сьогодні Сервера Мустафаєва та вимагатимемо від Росії його звільнення", – закликав Сенцов під фото кримськотатарського правозахисника, який перебуває у застінках загарбників вже два роки.
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