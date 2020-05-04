Репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму свідчать про те, що в цих людях російський президент Володимир Путін вбачає головну загрозу для своєї влади.

Про це на особистій сторінці у Facebook написав український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов, виступаючи на підтримку незаконно ув'язнених окупантами мешканців захопленого півострову, передає OBOZREVATEL.

"Однією з великих груп заручників Кремля є кримські татари. Путін дуже не хоче їх звільняти, бо це найбільша загроза стабільності його режиму в Криму. Ми повинні завжди пам’ятати про цих мужніх хлопців та говорити про них вголос", – написав він.

"А ще можна засипати російську прокуратуру листами. Підтримаємо сьогодні Сервера Мустафаєва та вимагатимемо від Росії його звільнення", – закликав Сенцов під фото кримськотатарського правозахисника, який перебуває у застінках загарбників вже два роки.