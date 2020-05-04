Число померлих від COVID-19 у Росії перевищило 3 тисячі

13:30 21.05.2020   Россия

Станом на ранок 21 травня в Росії зареєстровані 8849 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, загальна кількість інфікованих сягнула 317 тисяч 554 осіб.

Про це повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом, передає Радіо Свобода.

У цілому від COVID-19 в Росії померли 3099 людей (127 пацієнтів за минулу добу).

Одужали 92 тисячі 681 людина (7289 людей за останню добу).

Всього в країні, за офіційними даними, проведено понад 7,8 мільйона лабораторних досліджень.

Росія за числом інфікованих за час епідемії перебуває на другому місці у світі – слідом за США, де захворіли понад півтора мільйона людей. До показників Росії стрімко наближається Бразилія, де заразилася понад 291 тисяча людей.

Порівняно з іншими країнами зі схожим перебігом пандемії в Росії набагато меншим є число померлих. Приміром, у Бразилії вже померли майже 19 тисяч людей, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.

Число людей, інфікованих коронавірусом у світі, сягнуло 5 мільйонів, свідчать дані університету Джонса Гопкінса. За час пандемії померли понад 328 тисяч людей, одужали 1 мільйон 900 тисяч.



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