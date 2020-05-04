Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма во время переговоров в Минске, но россияне на это "очень резко реагировали".

Как информирует Цензор.Нет, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью "Новостям Донбасса" .

"Как площадка для урегулирования прекращения войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был создан так называемый "Минск". Создавали его лидеры нормандского формата, Германия и Франция как посредники, и, соответственно, стороны военного международного конфликта - Россия и Украина. Причем, Украина как пострадавшая сторона, как жертва и Россия - как агрессор", - сказал вице-премьер.

Вместе с тем он подтвердил, что крымский вопрос там не обсуждался, и сложилась традиция, что в Минске вопрос Крыма не поднимается и не обсуждается.

"Я знаю, что Леонид Данилович Кучма несколько раз это делал, но та сторона очень резко реагирует, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров", - сообщил Резников.

Однако, вице-премьер подчеркнул, что даже в нормандском формате министр иностранных дел Украины, политические советники и даже на уровне лидеров эту тему поднимают.

"То, что ведутся переговоры - это факт, но я думаю, нужно работать над тем, чтобы создалась площадка, которую можно было бы назвать… пускай это будет не Минск, а Кишинев или Брюссель. Но все равно без помощи наших западных партнеров, конечно, нам здесь не обойтись", -добавил Резников.