Російські військові продовжують проводити навчання на полігонах анексованого Криму. Російські фрегати «Адмирал Эссен» і «Адмирал Макаров» виконали артилерійські стрільби по берегових цілях на полігоні Опук під Керчю.

Про це повідомив офіційний представник Чорноморського флоту Росії Олексій Рульов, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що артилеристи «успішно вразили з установки А-190 видимі й невидимі цілі, використовуючи штурманські дані з допоміжною точкою наведення».

«Артилерійські стрільби по берегових цілях були проведені відповідно до плану заходів бойової підготовки Чорноморського флоту на 2020 навчальний рік», – цитує Рульова «Интерфакс».

Зазначається, що згадані фрегати оснащені крилатими ракетами великої дальності «Калібр». Обидва кораблі раніше неодноразово брали участь у російській операції проти бойовиків біля берегів Сирії.

Міністерство реінтеграції окупованих територій України повідомляє про три десятки військових навчань, проведених Міноборони Росії в анексованому Криму в квітні, незважаючи на загрозу COVID-19.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного та Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному та Азовському морях.