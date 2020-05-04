Як повідомляє Командування повітряними та космічними силами НАТО в Європі, військові літаки Румунії, Болгарії та Туреччини були підняті в повітря через російську активність поблизу повітряного простору Альянсу.

Два бомбардувальники Ту-22 у супроводі двох винищувачів СУ-27 повітряних сил РФ не увійшли в повітряний простір НАТО, залишаючись весь час в міжнародному повітряному просторі, але їхній політ проходив поблизу повітряного простору НАТО, повідомили в Міністерстві оборони Румунії, передає Балканський оглядач.

Спочатку Румунія використала для перехоплення два літаки МіГ 21 LanceR, потім Болгарія два МіГ-29, які, не наближаючись до російських літаків, спостерігали їх здалеку, і насамкінець Туреччина використала для перехоплення два F-16.

Місія виконувалася під командуванням НАТО.

Як зазначає джерело в румунському оборонному відомстві, можливо, російські військові захотіли побачити швидкість реакції сил НАТО на східному фланзі Альянсу під час пандемії COVID-19.

В Міноборони РФ в свою чергу зазначили, що два стратегічних бомбардувальника Ту-22М3 Повітряно-Космічних сил Росії виконали 19 травня плановий політ над нейтральними водами акваторії Чорного моря. За даними російського військового відомства, на окремих етапах маршруту літаки дальньої авіації супроводжували винищувачі Південного військового округу.

В МО РФ наголосили, що літаки дальньої авіації регулярно виконують польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Тихого океану, Чорного і Балтійського морів.