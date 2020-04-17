У Грузії за добу виявлено вісім заражень COVID-19, загальна кількість досягла 721

12:45 21.05.2020   Грузия

Медики в Грузії за минулу добу виявили коронавірус у восьми осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 в країні досягла 721.

Про це повідомляє в четвер грузинське МОЗ, передає Інтерфакс-Україна.

За даними відомства, в режимі карантину перебувають 3 тис. 519 осіб, під наглядом лікарів у стаціонарах залишається 351 особа. Одужали 485, померли від коронавірусної інфекції 12 осіб.



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