Медики в Грузії за минулу добу виявили коронавірус у восьми осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 в країні досягла 721 .

Про це повідомляє в четвер грузинське МОЗ, передає Інтерфакс-Україна.

За даними відомства, в режимі карантину перебувають 3 тис. 519 осіб, під наглядом лікарів у стаціонарах залишається 351 особа. Одужали 485, померли від коронавірусної інфекції 12 осіб.