В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уверены, что здравницы оккупированного Крыма для туристов откроются вслед за Краснодарским краем.

«Должны открыть регион (Крым. — Прим.) уже во второй половине июня. Первого числа формально истекает срок действия федеральных ограничений, тогда же открывается для туристов из других регионов Краснодар. Думаю, Крым пойдет по тому же сценарию», — заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, передает ForPost.

С 1 июня откроются здравницы, а гостиницы, например, в Краснодарском крае, начнут подключаться к работе с 1 июля. При этом пока в оккупированном Крыму будут действовать ограничения, отдохнуть дикарём на полуострове будет сложно.

Питер и Москва хотят на волю

Двухнедельная изоляция по приезду в регион обязательна в трети субъектов РФ — включая оккупированный Крым, Кубань, Татарстан, Карелию, Алтайский и Забайкальский края. Однако турбизнес уже ищет способы, которые позволят отдыхающим из Москвы и Санкт-Петербурга миновать обязательный карантин в обсерваторах и самоизоляции в домашних условиях, так как требование нивелирует привлекательность региона для туристов.

Но есть и те, кто не против обсервации, лишь бы не сидеть в четырёх стенах. Хотя не исключено, что оккупированный Крым пойдёт по сценарию поэтапного открытия и разрешит прибывать на полуостров туристам только из регионов с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Решение об открытии субъектов для туристов региональные власти принять не смогут до 26 мая — когда Кремль даст отмашку.

Как сообщалось, вопрос по запуску курортной отрасли в оккупированном Крыму может быть решён на следующей неделе.

При этом пока крымчане сидели дома, материковые блогеры путешествовали по крымскому побережью вдоль и поперёк и отчитывались о «паломничестве». Больше всего их впечатлили «пустынные» пляжи полуострова и то, что даже в Москве не такие жёсткие меры.

Отметим, что в этом году в оккупированном Кыму не планируют вводить курортный сбор с отдыхающих, несмотря на сильный удар по индустрии.