Отели оккупированного Крыма отказываются возвращать туристам деньги за бронирование

12:15 21.05.2020   Крым

Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, "власти" пытаются представить это как верность оккупированному полуострову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным "властей" местные отели и гостинцы сохранили более 40% бронирования на сезон 2020 года. Правда, ряд туристов перенесли даты поездки на другое время. Об этом заявил "глава комитета Госсовета" оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

У представителей турбизнеса цифры другие: по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, 60% собиравшихся оккупированный Крым свои брони сохранили, по необходимости сдвинув тур на более поздний срок.

Секрет такой уверенности в грядущем отпуске, как оказалось, зачастую кроется в позиции мест размещения: они отказываются возвращать уже полученные деньги.

«Просили перенести даты заездов, но мне просто некуда особо двигать: после затяжного сидения дома не отпустят в отпуск осенью», – рассказывают жители России.

«Еще в январе был забронирован номер в отеле с 7 июня на неделю. Но ввиду ситуации с короновирусом ехать опасаемся, особенно с ребенком, а отдых полноценный не получится ввиду массы ограничений, которые предписываются для отелей. На телефоне у них автоответчик, что звонить только с 1-го июня, на сообщения почты и другие сайты они не отвечают. Основной нюанс: бронь осуществлялась по невозвратному тарифу».

Отметим: довольно многие пользуются невозвратным тарифом, чтобы немного сэкономить на размещении. Теперь ряд отельеров пытается этим воспользоваться, заявляя, что туристы сознательно выбрали такой вариант оплаты.

Но и те, кто не стал экономить подобным образом и подстраховался тарифом с возможностью возврата, жалуется, что не может вернуть свои деньги. Даже если бронировали через проверенные турфирмы.

«Бронировала санаторий с 1 по 8 мая. Звонки опускаю, от них толку мало. Направила на электронную почту турфирмы заявку на возврат денег в свободной форме. В ответ выслали образец заявления на директора с указанием причины возврата и данных по карте, на которую должны вернуть деньги. Написали, что заявление получили и начали с ним работать. Далее – череда выходных/нерабочих дней. Сообщили, что в санаторий направили заявку на возврат денег по моему туру, санаторий денег не перечислил и потому денег мне пока не видать. Разговор о том, что их взаимоотношения с партнером не имеют ко мне никакого отношения и что «договор» (который они не оформляли, не страховали) пока ни к чему не привел. Просила выслать официальный ответ на моё заявление. В ответ получила стандартное письмо-листовку, что ввиду чрезвычайной ситуации они снимают с себя все обязательства. Письмо без подписи директора, без исходящего, даты и прочих реквизитов, присущих официальному письму», – изложила одна из несостоявшихся туристок ситуацию на середину мая.

Некоторые отели вовсе заявляют, что собираются открыться с 1 июня, поэтому все брони после этой даты действительны.
 



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