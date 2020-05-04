Покинувшие судостроительные заводы 18 малых ракетных кораблей «Каракурт» будут в равных долях направлены на Тихий океан, Балтийское и Черное моря.

Об этом со ссылкой на источники в минобороны сообщили «Известия», передает Крым Информ.

«Каспийская флотилия и Северный флот останутся без «малышей» этого проекта. Эксперты отмечают, что такое решение можно назвать неожиданным, так как изначально планировалось создать в ВМФ одну мощную ракетную группировку и не распылять корабли», – пишет издание.

Небольшие по размерам, вооруженные ракетами «Калибр» корабли созданы для действий во внутренних морях: Балтийском, Черном или Японском, рассказал бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

По его словам, на каждом из флотов для МРК будет поставлена своя задача. Например, они смогут закрыть большим кораблям НАТО вход в Балтийское море из Атлантики, а на Черном море – держать под прицелом Босфорский пролив. Также их можно будет перебросить в Средиземное море.

Кроме того, МРК смогут нанести удары и по наземным объектам – военно-морским и сухопутным базам, штабам, аэродромам и другим целям. Дальность полета «Калибров» позволяет атаковать противника в глубине континента, отметил Селиванов.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, на Черноморском флоте РФ новые «Каракурты» вольются в состав 41-й Севастопольской ордена Нахимова бригады, в которой сосредоточены малые ракетные корабли.